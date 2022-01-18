Украина: Первая лига

Бывший форвард Зари и Десны продолжит карьеру в Первой лиге.

Полесье на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим Филиппом Будковским.

Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на полтора года. Он достался житомирскому клубу бесплатно, так как имел статус свободного агента после ухода из Десны в декабре прошлого года.

В первой половине нынешнего сезона Будковский провел 19 поединков, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Ранее главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев поделился планами команды на зимнем тренировочном сборе.