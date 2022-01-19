Украина: Первая лига

Александр Ярославский рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

Президент Металлиста Александр Ярославский прокомментировал работу харьковского клуба на трансферном клубе, а также рассказал о работе с вице-президентом Евгением Красниковым.

"Трансферной политикой Металлиста занимается Евгений Красников, я ее оплачиваю. Мы с ним советуемся, и если он кого-то находит, то обсуждаем это днями и ночами. По вопросу приобретения Марлоса он ко мне не обращался, значит такого вопроса не возникло.

Мы с ним не первый день знакомы. Вы же представляете, сколько мы вместе прошли, сколько пудов соли съели и всего остального? Поэтому мы уже на молекулярном уровне чувствуем друг друга, кому и чем заниматься. Зачем мне заниматься тем, чем он, а ему — тем, чем я? Когда начинаются вот эти подмены вида или рода деятельности, то никакого успеха не будет", — приводит слова Ярославского ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Ярославский рассказал о состоянии клубной базы, которая находится в поселке Высоком под Харьковом.