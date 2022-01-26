Украина: Первая лига

Юрий Ярошенко будет работать в структуре клуба.

Альянс на своей странице в Facebook объявил о назначении нового главного тренера команды, котором стал Анатолий Бессмертный.

На своей должности 53-летний специалист сменил Юрия Ярошенко, который теперь будет работать в структуре клуба.

Ранее Бессмертный работал в Полтаве, Полесье и Львове.

После 19 игр Альянс набрал 33 очка и делит с Оболонью третье место в турнирной таблице Первой лиги.

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