Юрий Ярошенко будет работать в структуре клуба.
Анатолий Бессмертный, ФК Альянс
26 января 2022, 00:57
Альянс на своей странице в Facebook объявил о назначении нового главного тренера команды, котором стал Анатолий Бессмертный.
На своей должности 53-летний специалист сменил Юрия Ярошенко, который теперь будет работать в структуре клуба.
Ранее Бессмертный работал в Полтаве, Полесье и Львове.
После 19 игр Альянс набрал 33 очка и делит с Оболонью третье место в турнирной таблице Первой лиги.
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