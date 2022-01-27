Украина: Первая лига

Клуб из Первой лиги подписал игрока Ворсклы.

Защитник Ворсклы Богдан Кушниренко перешел в Полесье, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Центрбек поставил подпись под годичным соглашением с "желто-зелеными".

Кушниренко выступал в составе Ворсклы с лета 2021 года. В первой части сезона 26-летний игрок провел 6 матчей в футболке полтавчан в УПЛ.

Также Кушниренко защищал цвета таких клубов, как Металлист, Черноморец и Николаев.

Ранее сообщалось, что Полесье объявило о подписании голкиперов Олега Кудрика и Артема Поспелова.