Украина: Первая лига

Украинский специалист рассказал о планах клуба на рынке.

Главный тренер Кривбасса Александр Бабич подвел итоги тренировочного сбора для команды, а также рассказал о кадровых задачах клуба.

"Мы остались довольны тем, как провели этот сбор. Учитывая погодные условия, выполнили практически всю запланированную работу. Работа была нелегкой: много беговых занятий, тренажерный зал.

Но ребята, молодцы, они выдержали нагрузку и в принципе мы прошли этот сбор без травм. На сто процентов могу занести этот этап нам в актив.

У нас еще достаточно времени до первого официального матча. На первом сборе акцентировались на функциональном состоянии ребят. Мы остались довольны тем, в каком состоянии они вышли из отпуска. Тестирование показало, что на каникулах игроки выполняли наши задания. К настоящему моменту мы готовы процентов на 60.

Мы подписали двух центральных защитников: Бухала и Павлюка. К тому же, хотим качественно усилить позицию центрального полузащитника. Понимаем, что игроков нужно искать с прицелом на УПЛ. Возможно, поближе к официальным матчам, еще кого подпишем. Работаем, ищем.

Полагаю, любой клуб не откажется от хорошего качественного новичка", – рассказал Бабич в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Кривбасс объявил о подписании защитника Ворсклы Евгения Павлюка.