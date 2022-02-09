Украинский специалист рассказал о планах клуба на рынке.
Александр Бабич, ФК Кривбасс
09 февраля 2022, 14:19
Главный тренер Кривбасса Александр Бабич подвел итоги тренировочного сбора для команды, а также рассказал о кадровых задачах клуба.
"Мы остались довольны тем, как провели этот сбор. Учитывая погодные условия, выполнили практически всю запланированную работу. Работа была нелегкой: много беговых занятий, тренажерный зал.
Но ребята, молодцы, они выдержали нагрузку и в принципе мы прошли этот сбор без травм. На сто процентов могу занести этот этап нам в актив.
У нас еще достаточно времени до первого официального матча. На первом сборе акцентировались на функциональном состоянии ребят. Мы остались довольны тем, в каком состоянии они вышли из отпуска. Тестирование показало, что на каникулах игроки выполняли наши задания. К настоящему моменту мы готовы процентов на 60.
Мы подписали двух центральных защитников: Бухала и Павлюка. К тому же, хотим качественно усилить позицию центрального полузащитника. Понимаем, что игроков нужно искать с прицелом на УПЛ. Возможно, поближе к официальным матчам, еще кого подпишем. Работаем, ищем.
Полагаю, любой клуб не откажется от хорошего качественного новичка", – рассказал Бабич в интервью официальному сайту клуба.
Ранее сообщалось, что Кривбасс объявил о подписании защитника Ворсклы Евгения Павлюка.