Украина: Первая лига

Лидер Первой лиги определился с планами.

В понедельник, 14 февраля, Металлист отправился в турецкий Белек на третий зимний тренировочный сбор — сообщила пресс-служба клуба.

На протяжении 10 дней подопечные Александра Кучера проведут 6 спаррингов, причем дважды Металлист проведет по два матча в день.

16 февраля Металлист сыграет с Шукурой (Грузия) и Атырау (Казахстан), 19 февраля — с Нефтчи (Кыргызстан) и Оболонью, 22 февраля — с Истиклолом (Таджикистан) и 23 февраля — с Дордоем (Кыргызстан).

Во время второго сбора Металлист проиграл Полесью главный трофей Winter Cup 2022.