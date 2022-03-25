Керманич Металіста розповів про нинішнє становище клубу за умов війни.
Олександр Кучер, ФК Металіст Харків
25 марта 2022, 21:54
Поки російські оккупанти та терористи демонструють свою безнадію бомбардуванням Харкова та його цивільних споруд, перша команда місцевого Металіста зараз перебуває у Туреччині.
Головний тренер харківського клубу Олександр Кучер розповів про кадрове становище всередині команди, тренувальний процес та багато іншого.
"Команда залишилася у Туреччині, благо президент нашого клубу Олександр Владиленович Ярославський профінансував продовження зборів. До багатьох хлопців приїхали сім'ї, ми живемо у відмінних умовах та маємо все необхідне для якісної роботи.
"Гравці щодня тренуються, до того ж провели два контрольні матчі. 12 березня ми з рахунком 2:1 обіграли чинного чемпіона Фінляндії ХІК (голами відзначилися Едуард Сарапій та Євген Подлепенец), а вчора, 24 березня, розгромили шведський Рузенгард — 6:1 (дублі оформили Євген Подлепінець та Руслан Фомін, по голу на рахунку Єгора Картушова та Володимира Танчика). Тримаємо наших футболістів у формі".
"Яка ситуація у команді з кадрами? На місці тренерський штаб та українські футболісти. Якщо брати легіонерів, то деяким віце-президент Металіста Євген Красніков знайшов клуби, де вони виступатимуть на правах оренди. Це клуби вищих дивізіонів Південної Америки. Матеус Пейшото поки що гратиме за бразильську Сеару, Пауліньо – за Амеріка Мінейро. Аргентинець Херонімо Поблете вирушив на батьківщину — в Індепендьенте. Також ведуться переговори щодо Брайана Ріаскоса та Хуана Касареса, вирішується питання щодо Давида".
"Звичайно, підтримуємо зв'язки з керівництвом, постійно спілкуюсь із Євгеном Олексійовичем. Зараз він займається не лише трансферною політикою та пошуком клубів хлопцям на найближчий період, а й гуманітарною допомогою. Допомагав та допомагає з евакуацією, фінансами. При цьому йдеться не тільки про співробітників клубу та їхні сім'ї, а й прості харків'яни. Віримо, що незабаром у нашій країні та нашому місті настане мир, і ми знову радуватимемо наших улюблених уболівальників на футбольних полях", — цитує слова Олександра Кучера офіційний сайт Металіста.
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