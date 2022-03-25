Украина: Первая лига

Керманич Металіста розповів про нинішнє становище клубу за умов війни.

Поки російські оккупанти та терористи демонструють свою безнадію бомбардуванням Харкова та його цивільних споруд, перша команда місцевого Металіста зараз перебуває у Туреччині.

Головний тренер харківського клубу Олександр Кучер розповів про кадрове становище всередині команди, тренувальний процес та багато іншого.

"Команда залишилася у Туреччині, благо президент нашого клубу Олександр Владиленович Ярославський профінансував продовження зборів. До багатьох хлопців приїхали сім'ї, ми живемо у відмінних умовах та маємо все необхідне для якісної роботи.

"Гравці щодня тренуються, до того ж провели два контрольні матчі. 12 березня ми з рахунком 2:1 обіграли чинного чемпіона Фінляндії ХІК (голами відзначилися Едуард Сарапій та Євген Подлепенец), а вчора, 24 березня, розгромили шведський Рузенгард — 6:1 (дублі оформили Євген Подлепінець та Руслан Фомін, по голу на рахунку Єгора Картушова та Володимира Танчика). Тримаємо наших футболістів у формі".

"Яка ситуація у команді з кадрами? На місці тренерський штаб та українські футболісти. Якщо брати легіонерів, то деяким віце-президент Металіста Євген Красніков знайшов клуби, де вони виступатимуть на правах оренди. Це клуби вищих дивізіонів Південної Америки. Матеус Пейшото поки що гратиме за бразильську Сеару, Пауліньо – за Амеріка Мінейро. Аргентинець Херонімо Поблете вирушив на батьківщину — в Індепендьенте. Також ведуться переговори щодо Брайана Ріаскоса та Хуана Касареса, вирішується питання щодо Давида".

"Звичайно, підтримуємо зв'язки з керівництвом, постійно спілкуюсь із Євгеном Олексійовичем. Зараз він займається не лише трансферною політикою та пошуком клубів хлопцям на найближчий період, а й гуманітарною допомогою. Допомагав та допомагає з евакуацією, фінансами. При цьому йдеться не тільки про співробітників клубу та їхні сім'ї, а й прості харків'яни. Віримо, що незабаром у нашій країні та нашому місті настане мир, і ми знову радуватимемо наших улюблених уболівальників на футбольних полях", — цитує слова Олександра Кучера офіційний сайт Металіста.

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