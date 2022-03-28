Украина: Первая лига

Український функціонер розповів про підготовку харківського клубу.

Віце-президент Металіста Євген Красніков в інтерв’ю для "ТаТоТаке" розповів про рішення продовжити збори команди у Туреччині, а також заявив про готовність прийняти у своєму таборі гравців збірної України.

— Збори клубу в Туреччині насправді фінансуються особисто вами зі своєї кишені?

— Не знаю, звідки взялася ця інформація, але розцінюю її як провокацію. Так, я займаюся керуванням клубу, як і займався. Але харчування, проживання, весь побут команди, як і забезпечення людей, які зараз перебувають на стадіоні в Харкові, все це фінансується лише Олександром Ярославським.

— Чи правильно я розумію, що ви продовжили турецькі збори?

— Так, ми переїхали до менш дорогого готелю, але умови прекрасні. Легіонерів тимчасово відпустили – на правах оренди з перспективою повернення, але команда регулярно тренується та проводить спаринги з хорошими суперниками – обіграли фінський ХІК, турецький Башакшехір. Загалом у нас все за планом. Скажу більше: ми готові прийняти у своєму таборі гравців збірної України разом із їхніми сім'ями.

— Ви маєте на увазі тих, хто зараз перебуває в Європі?

— Усіх, кому це дозволено законодавством України. Все-таки працювати індивідуально та проходити збори всередині команди, з повноцінним тренувальним процесом – це дві великі різниці.

Раніше повідомлялося, що з Металістом тренується захисник Ярослав Ракицький, який покинув російський Зеніт.