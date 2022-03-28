Украина

Металіст продовжує готуватися у Туреччині.

Керівництво Металіста запропонувало гравцям збірної України, які залишилися без можливості повноцінно тренуватися у складі своїх клубів, приєднатися до харків'ян у Туреччині.

“Віце-президент Металіста Євген Красніков запропонував кандидатам до збірної України, які не мають змоги тренуватися, приєднатися до Металіста задля підтримки форми, — сказав тренер Металіста Олександр Кучер. — У світлі майбутньої гри з Шотландією, питання стану наших збірників є дуже актуальним”.

Раніше повідомлялося, ФІФА перенесла відбірковий матч ЧС-2022 проти Шотландії на червень 2022 року.

У контрольному матчі на зборах у Туреччині Металіст здолав Істанбул Башакшехір.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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