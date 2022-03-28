Украина: Первая лига

Харків'яни продовжують тренуватися у Туреччині.

Початок війни з РФ застав Металіст на зборах у Туреччині, де команда продовжує перебувати й зараз.

У неділю, 27 березня, харків'яни провели товариський матч з постійним представником Туреччини у єврокубках — Істанбул Башакшехіром. Незважаючи на те, що Металіст тимчасово покинули легіонери, перемогу здобула українська команда.

У харків'ян дубль записав на свій рахунок Фомін, а єдиний м'яч Башакшехіра забив Піцці, відомий виступами за Бенфіку, Атлетіко Мадрід та збірну Португалії.

За Металіст зіграв Ярослав Ракицький, який після уходу з Зеніта підтримує форму з харків'янами.

Металіст — Істанбул Башакшехір 2:1

Голи: Фомін, 54, 77 — Піцці, 49.

Металіст (1 тайм): Рибак — Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов — Сарапій, Танковський — Підлепенець, Демченко, Картушов — Фомін.

Металіст (2 тайм): Рибак — Мизюк, Порох, Ракицький — Танчик, Підлепенець (Синчук), Сарапій, Банада, Картушов — Демченко (Чідомере), Фомін (Ралюченко).

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!