Украина: Первая лига

ПФЛ розглядає три варіанти формату змагань.

Президент ПФЛ Олександр Каденко прокоментував майбутні плани щодо Першої та Другої ліг України.

"У понеділок, 20 червня, у нас запланована нарада з президентами клубів Першої та Другої ліг – визначатимемо з ними формат змагань.

Нині підготовлено три варіанти. У Першій та Другій лігах планується грати по 16 клубів, вже є підтвердження. Ми пропонуємо як класичний варіант проведення чемпіонату з 16 командами у два кола, так і інші.

Розглядаємо два варіанти старту сезону – наприкінці серпня чи на початку вересня. Порівняно з минулим сезоном у структурі ПФЛ не стартують 15 клубів, здебільшого це клуби, які піднялися до УПЛ та команди, що перебувають у зоні бойових дій”, – наводить слова Каденко ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, сезон 2021/22 було завершено достроково через напад Росії на територію України.