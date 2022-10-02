Украина: Первая лига

Підсумки матчів Першої Ліги України.

Закінчився 6-й тур в Першій лізі. Сьогодні, 2 жовтня, було зіграно 3 матчі: 2 — у групі А та 1 — у групі В.

У групі А Епіцентр і тернопільська Нива поділили очки — 1:1. Після 6 турів команда з Каменець-Подільського посідає 3 місце, тернополяни — на 5 сходинці.

Епіцентр — Нива Тернопіль 1:1

Голи: Різник, 68, Глущук, 82.

Також зіграли аутсайдери групи А. Буковина впевнено перемогла ФСК Маріуполь — 3:1. Переможені залишились на дні таблиці, а "жовто-чорні" — на передостанньому місці.

Буковина — ФСК Маріуполь 3:1

Голи: Биковський, 8, Палагнюк, 15 (пен), Столяр, 30, Палагнюк, 81.

У групі В ЛНЗ розгромив Скорук Томаківка — 3:0. Клуб з Черкас після 4 перемог поспіль очолює турнірну таблицю. Томаківка залишилась на останньому місці.

ЛНЗ – Скорук 3:0

Голи: Сторчоус, 9, Тищенко, 59, Євдокимов, 84.