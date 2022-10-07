Іспанія

Фахівець не став відповідати конкретно на питання журналіста.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті перед матчем проти Хетафе у Ла Лізі давав прес-конференцію.

Один з журналістів задав питання щодо можливого переходу Ерланга Голанда у мадридський Реал найближчим часом.

Ходили чутки, що мадридці можуть скористатися опцією викупу норвезької суперзірки. На що Анчелотті відповів:

"Вибачте, але я не збираюся коментувати можливий прихід до нас Голанда".

Раніше повідомлялось, що Реал форварда хоче підписати у 2024 році. А сума трансферу може становити близько 200 мільйонів євро.