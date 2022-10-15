Украина: Первая лига

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 15 жовтня, відбулися матчі восьмого туру Першої ліги України.

У першій грі столична Оболонь мінімально обіграла ЛНЗ у битві лідерів групи В. Єдиний та переможний м'яч забив Терехов.

Оболонь — ЛНЗ 1:0

Гол: Терехов, 27.

У другій грі Епіцентр у домашній зустрічі не зміг обіграти Буковину. Зустріч закінчилася нульовою нічиєю.

Епіцентр — Буковина 0:0

У третій зустрічі тернопільська Нива з мінімальним рахунком обіграла Діназ. Перемогу господарям приніс забитий м'яч у виконанні Волохатого.

Нива Тернопіль — Діназ 1:0

Гол: Волохатий, 18.

У ще одній зустрічі Скорук поступився Чернігову з рахунком 0:2. У складі "сіверян" оформленим дублем відзначився Вовк.

Скорук — Чернігів 0:2

Голи: Вовк, 46, 87.