Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
ФК Оболонь
15 жовтня 2022, 17:25
Сьогодні, 15 жовтня, відбулися матчі восьмого туру Першої ліги України.
У першій грі столична Оболонь мінімально обіграла ЛНЗ у битві лідерів групи В. Єдиний та переможний м'яч забив Терехов.
Оболонь — ЛНЗ 1:0
Гол: Терехов, 27.
У другій грі Епіцентр у домашній зустрічі не зміг обіграти Буковину. Зустріч закінчилася нульовою нічиєю.
Епіцентр — Буковина 0:0
У третій зустрічі тернопільська Нива з мінімальним рахунком обіграла Діназ. Перемогу господарям приніс забитий м'яч у виконанні Волохатого.
Нива Тернопіль — Діназ 1:0
Гол: Волохатий, 18.
У ще одній зустрічі Скорук поступився Чернігову з рахунком 0:2. У складі "сіверян" оформленим дублем відзначився Вовк.
Скорук — Чернігів 0:2
Голи: Вовк, 46, 87.