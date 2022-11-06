Кременчуцька команда вдруге в сезоні перемогла сусідів з міста Горішні Плавні.
Кремінь, сайт Кремня
06 листопада 2022, 14:41
У 11-му турі української Першої ліги Гірник-Спорт зазнав поразки від Кременя — 1:2.
Під кінець першого тайму Громенко відкрив рахунок в матчі, але через дві хвилини Азізов вирівняв статус-кво. А гол Фальковського на 78-ій хвилині приніс перемогу кременчуцькій команді. Відзначимо, що в матчі першого кола Кремінь розбив Гірник-Спорт з рахунком 7:0.
Перемога допомогла Кремню обійти Металург в турнірній таблиці й піднятись на третю сходинку. Натомість підопічні Ігоря Жабченка залишились на дні турнірної таблиці.
Гірник-Спорт — Кремінь 1:2
Голи: Громенко, 37, Азізов, 39, Фальковський, 78
Сьогодні, 6 листопада, у Першій лізі буде зіграно три матчі:
13:00. СК Полтава — ЛНЗ
13:00. Полісся — Нива (Тернопіль)
14:00. Карпати — Діназ