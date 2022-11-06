Украина: Первая лига

Кременчуцька команда вдруге в сезоні перемогла сусідів з міста Горішні Плавні.

У 11-му турі української Першої ліги Гірник-Спорт зазнав поразки від Кременя — 1:2.

Під кінець першого тайму Громенко відкрив рахунок в матчі, але через дві хвилини Азізов вирівняв статус-кво. А гол Фальковського на 78-ій хвилині приніс перемогу кременчуцькій команді. Відзначимо, що в матчі першого кола Кремінь розбив Гірник-Спорт з рахунком 7:0.

Перемога допомогла Кремню обійти Металург в турнірній таблиці й піднятись на третю сходинку. Натомість підопічні Ігоря Жабченка залишились на дні турнірної таблиці.

Гірник-Спорт — Кремінь 1:2

Голи: Громенко, 37, Азізов, 39, Фальковський, 78

Сьогодні, 6 листопада, у Першій лізі буде зіграно три матчі:

13:00. СК Полтава — ЛНЗ

13:00. Полісся — Нива (Тернопіль)

14:00. Карпати — Діназ