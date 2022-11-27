В першій лізі України закінчилося перше коло чемпіонату — результати матчів.
Полісся - Карпати, офіційний сайт Карпат
27 листопада 2022, 14:30
Перша половина чемпіонату Першої Ліги добігла кінця. Визначилися команди, які посперечаються за вихід в УПЛ, а хто змагатиметься за збереження місця в ПЛ.
Результати 14 туру в групі А
26.11. Діназ — Маріуполь 0:4
Буковина — Нива 0:3
Карпати — Полісся 1:2
Епіцентр — Прикарпаття 2:0
Турнірна таблиця:
Полісся, Карпати, Епіцентр і Нива змагатимуться за право підвищитись у класі. Прикарпаття, Діназ, Буковина і Маріуполь — за збереження місця в Першій лізі.
Результати 14 туру в групі В
26.11. Металург — Оболонь 1:2
Скорук — Полтава 2:0
Кремінь — Чернігів 3:0
ЛНЗ — Гірник-Спорт 5:0
ЛНЗ, Оболонь, Кремінь та Металург зіграють за право виступати в еліті. Чернігів, Полтава, Скорук та Гірник-Спорт посперечаються за місце в Першій лізі.