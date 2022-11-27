Україна: Перша ліга

В першій лізі України закінчилося перше коло чемпіонату — результати матчів.

Перша половина чемпіонату Першої Ліги добігла кінця. Визначилися команди, які посперечаються за вихід в УПЛ, а хто змагатиметься за збереження місця в ПЛ.

Результати 14 туру в групі А

26.11. Діназ — Маріуполь 0:4

Буковина — Нива 0:3

Карпати — Полісся 1:2

Епіцентр — Прикарпаття 2:0

Турнірна таблиця:

Полісся, Карпати, Епіцентр і Нива змагатимуться за право підвищитись у класі. Прикарпаття, Діназ, Буковина і Маріуполь — за збереження місця в Першій лізі.

Результати 14 туру в групі В

26.11. Металург — Оболонь 1:2

Скорук — Полтава 2:0

Кремінь — Чернігів 3:0

ЛНЗ — Гірник-Спорт 5:0

ЛНЗ, Оболонь, Кремінь та Металург зіграють за право виступати в еліті. Чернігів, Полтава, Скорук та Гірник-Спорт посперечаються за місце в Першій лізі.