ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ексгравець збірної Англії не розуміє рішення Саутгейта.

Колишній гравець збірної Англії Вейн Руні дав пораду нинішньому коучу "Трьох левів" Гарету Саутгейту перед матчем з Уельсом в 3 турі групової стадії чемпіонату світу.

"Гарету Саутгейту потрібно внести зміни до гри з Уельсом у вівторок. Для того, щоб не пройти кваліфікацію, потрібно було б майже диво, тому це чудова можливість приділити кілька хвилин гравцям, які досі рідко залучалися до гри.

Мені здалося дуже дивним, що Фоден не вийшов на заміну у матчі проти збірної США. Технічно, він найкращий футболіст, який є в Англії. На матч з Уельсом я також вивів би Мейсона Маунта і запросив Калвіна Філліпса, якщо він буде у формі, і в іншому випадку Джордана Гендерсона", — сказав Руні.

Матч з Уельсом відбудеться 29 листопада. Відео моментів матчу Англія — США можна переглянути на Football.ua.