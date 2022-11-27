ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Азіатський представник мав можливість вийти до плей-оф за підсумком другого туру, але залишила інтригу живою до останнього.

Присутність на північних та східних кордонах нашої країни пришелепкуватих країн-терористів зумовила для більшості українців відсутність можливості переглянути наживо матчі групи I через відсутність електроенергії. Пробачте футболісти збірної Японії, але ми дізнавались про ваш історичний успіх у грі проти Німеччини (2:1) тільки за допомоги сарафанного радіо або залишків інтернету та соціальних мереж. Хоча гравці з Коста-Ріки тим часом можуть сказати, що в середу на звітному тижні ми нічого такого й не пропустили. Напевно, їм усе ж таки трохи соромно за 0:7 від Іспанії.

Великі сподівання зберігались стосовно того, що подивитись бодай за матчами другого туру цього квартету нам уже ніхто не завадить. І для "самураїв" у цьому першому часовому слоті наставав дійсно визначальний момент — здобута перемога могла б за певних умов гарантувати команді Хадзіме Моріясу вихід до раунду плей-оф без необхідності чекати на результати матчів заключного туру, що ще не так давно вважалось якимось фантастичним підсумком групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі для цієї збірної. Від Коста-Ріки за таких умов вимагалось лише збереження обличчя та власної гідності.

Суто для випадкового поціновувача футболу в першому таймі цієї зустрічі нічого цікавого не було. Події на футбольному полі дуже правдоподібно могла б зобразити картина, на якій був би намальований надсучасний комп’ютер посеред антуражу XV сторіччя, коли й про електричний струм ще мови не було. Японія виступала в ролі цього чудернацького пристрою зі своїми цікавими та рухливими розіграшами м’яча, тоді як суперники покладались виключно на вдалі дії окремих виконавців, а також на боротьбу, якої було аж занадто багато. Дійшло в підсумку до того, що головний арбітр Майкл Олівер вигнав гравців із поля навіть без факту сплини компенсованої однієї хвилини.

Другий тайм розпочався з моменту з пострілом Моріти зі входу до лівого флангу штрафного, який парирував Навас, після якого здавалось, що гра почала хоч трохи розгойдуватись. Однак перше враження виявилось передчасним, бо надалі Коста-Рика сіла в настільки низький блок, що суперники просто не могли зайти до її штрафного майданчика. Японці були змушені бити переважно з дальньої відстані, проте особливого успіху не мали.

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При цьому, виникали ситуації з фолами гостей поблизу власних володінь, однак і зі стандартами в азійських майстрів повсякчас виникали складнощі. Гра була дуже в’язкою аж до заключного відтинку основного часу, коли на 80 хвилині пресинг на чужій половині від костариканців завершився помилкою пере власним штрафним від Моріти, Техеда перехопив м’яч, миттєво спрямував його над Фуллера, а той ефектно закрутив у ліву дев’ятку.

Зрозуміло, що японці після цього побігли рятувати бодай нічию, і були доволі близькими до цього, коли на 87 хвилині Навас урятував ворота від фактичного розстрілу у виконанні Камади з центру штрафного. Проте з одним реальним гольовим моментом за гру важко було на щось розраховувати.

У заключному турі збірна Японії гратиме проти Іспанії, а Коста-Рика зустрінеться з Німеччиною.Японія —0:1Фуллер, 80Гонда — Ямане, Ітакура, Йосіда, Нагатомо (Асано, 46) — Ендо, Моріта — Доан (Іто, 67), Камада, Сома (Мінаміно, 85) — Уеда (Асано, 46).Навас — Фуллер, Дуарте, Востон, Кальво, Овьєдо — Торрес (Агілера, 65), Борхес (Салас, 89), Техеда, Кемпбелл (Чакон, 90+4) — Контрерас (Беннетт, 65).Попередження: Ямане, Ітакура — Контрерас, Борхес, Кальво,