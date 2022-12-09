Україна: Перша ліга

Львівська команда визначилась з зимовими планами.

Головний тренер львівських Карпат Андрій Тлумак розповів про зимові плани команди.

"Команди Першої ліги на сьогодні не мають права виїжджати за кордон. Лише спортсмени, які виступають за збірну України.

Ми плануємо збори, у нас є чіткий план. Перші збори повинні відбутися у Львові, а ще два на виїзді тривалістю по 14 днів. Маємо ідею організувати товариський турнір. Хочемо запросити наших вболівальників, медіа службу та провести невеликий турнір перед Новим роком.

Треба об'єднувати всі структури нашого клубу в єдине ціле. Якщо ми будемо об’єднані, то ми переможемо – це демонструє наша країна. У двадцятих числах січня ми плануємо зібратися, провести медогляд та вирушити зі Львова.

Перший матч у нас 8 квітня, тож будемо наполегливо готуватися до цього поєдинку. Плануємо за два тижні до старту весняної частини приїхати до Львова та тут готуватися до гри з Кременем", — сказав головний тренер Карпат офіційному сайту клуба.

Раніше коуч заявив, що Карпати гратимуть у Лізі чемпіонів.