ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Між головним тренером збірної Португалії та капітаном відбулася розмова.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш розповів, що він мав розмову з Кріштіану Роналду після скандального випадку на матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 зі Швейцарією.

"Розмова відбулася у день гри зі збірною Швейцарії, після обіду, у моєму кабінеті. Я покликав його пояснити причини, з яких я не розраховував на нього у стартовому складі. Але сказав, що він буде важливим. Я йому, звичайно, все пояснив.

Кріштіану був незадоволений, він завжди грав у стартовому складі. Це нормально, то була тиха розмова, де ми виклали погляди. Він був незгодний, але все пройшло гладко. Кріштіану жодного разу не сказав мені, що хоче покинути збірну.

Дайте Роналду спокій, він не заслуговує на таке ставлення хоча б тому, скільки зробив для португальського футболу", — заявив Фернанду Сантуш.

Нагадаємо, напередодні у пресі з'явилася інформація про те, що лідер та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду пригрозив залишити табір національної команди, коли дізнався про непотрапляння до стартового складу на гру 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії.