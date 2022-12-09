ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу, у якому зіграють Хорватія та Бразилія.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч та його бразильський колега Тіте визначились зі складами команд на поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Ковачич, Брозович, Модрич — Пашалич, Крамарич, Перішич.

Запасні: Грбич, Івушич, Станишич, Барішич, Ерлич, Маєр, Влашич, Лівайя, Петкович, Будимір, Оршич, Віда, Шутало, Сучич, Якич

Бразилія: Аліссон — Мілітао, Тьяго Сілва, Маркіньйос, Данило — Пакета, Каземіро, Неймар — Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус.

Запасні: Вевертон, Едерсон, Даніель Алвес, Фабіньо, Гімараеш, Антоні, Родріго, Евертон, Фред, Бремер, Педро, Мартінеллі.

Гра Хорватія — Бразилія почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.