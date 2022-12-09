Стали відомі стартові склади команд для поєдинку чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу, у якому зіграють Хорватія та Бразилія.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
09 грудня 2022, 15:57
Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч та його бразильський колега Тіте визначились зі складами команд на поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу.
Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Ковачич, Брозович, Модрич — Пашалич, Крамарич, Перішич.
Запасні: Грбич, Івушич, Станишич, Барішич, Ерлич, Маєр, Влашич, Лівайя, Петкович, Будимір, Оршич, Віда, Шутало, Сучич, Якич
Бразилія: Аліссон — Мілітао, Тьяго Сілва, Маркіньйос, Данило — Пакета, Каземіро, Неймар — Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус.
Запасні: Вевертон, Едерсон, Даніель Алвес, Фабіньо, Гімараеш, Антоні, Родріго, Евертон, Фред, Бремер, Педро, Мартінеллі.
Гра Хорватія — Бразилія почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.