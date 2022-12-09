ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз натякнув, що ФІФА може все частіше проводити чемпіонати світу взимку.

Глава технічної групи з вивчення матчів ЧС-2022 у Катарі Арсен Венгер заявив, що зимовий чемпіонат світу цілком виправдовує очікування.

"Якщо ми хочемо демократизувати футбол, потрібно проводити чемпіонати світу в африканських країнах. Але там неможливо грати влітку через кліматичні умови. Але ж по ЧС-2022 в Катарі ми бачимо, що зимовий чемпіонат світу — цілком робочий варіант.

Так, у багатьох збірних не було часу добре підготуватися фізично. Але, з іншого боку, ми бачимо, що всі учасники підійшли до турніру ментально свіжими, чого не було на попередніх чемпіонатах. Раніше збірні починали турніри психологічно втомленими, тому що не могли в цьому плані підготуватися належним чином через завершення довгого сезону", — наводить слова Венгера L'Équipe.

Раніше ми писали, що Катар зустрів майже 64% від запланованої кількості гостей країни.