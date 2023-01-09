Україна: Перша ліга

Львівський клуб попрощався з двома гравцями.

Карпати оголосили про припинення співпраці з двома півзахисниками: Андрієм Ткачуком і Юрієм Репетом. Про це повідомляється на офіційному сайті львівського клубу.

Андрій Ткачук у цьому сезоні провів десять матчів у футболці "зелено-білих". У минулому сезоні у Другій лізі 35-річний хавбек зіграв 18 поєдинків і відзначився двома забитими м‘ячами. Юрій Репета приєднався до "Карпат" влітку 2022-го року та зіграв за "левів" у шести матчах.

Раніше повідомлялось, що півзахисник Чорноморця Іван Бобко перейшов до Карпат