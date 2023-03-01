Україна: Перша ліга

Михайло Сергійчук — гравець Буковини.

Пресслужба першолігової Буковини оголосила про підписання 31-річного нападника Михайла Сергійчука.

Деталі контракту, а також термін дії не повідомляється.

За свою кар’єру Михайло Сергійчук провів понад 300 поєдинків на професійному рівні, в яких відзначився 66-ма забитими м’ячами. Останнім клубом Сергійчука був Верес.

У першій половині сезону Сергійчук провів 14 поєдинків у складі Вереса, у яких відзначився одним голом.