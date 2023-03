Італія

Було цікаво!

Добіг завершення 24-й тур італійської Серії А, який через участь клубів у єврокубках (зокрема, Лізі Європи та Лізі Конференцій) розтягнувся до самого вівторка.

Красиві голи, принципові протистояння та чергові приводи для висновків — все це було у минулі дні, і про все це ми з вами поговоримо у найближчі хвилини.

А що найважливіше — перед кожним матчем в Італії було нагадування про річницю повномасштабної війни росії проти України.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 24 ТУР

Як завжди

Розповідь про матчі Наполі можна копіювати від туру до туру, від гри до гри. Змін майже ніяких, хіба компліментів усе більше і більше, хоча вже важко навіть знайти, куди їх встромити...

Вдруге поспіль Кварацхелія робить феноменальну передачу на Ді Лоренцо, що призводить до голу. У поєдинку з Айнтрахтом це була шикарна гра п'ятою, в Емполі — неймовірне переведення. Після прострілу італійця м'яч у власні ворота переправив Ардіан Ісмайлі.

Грузин на цьому ж не вгамувався. Далі від нього послідував удар, котрий Гульєрмо Вікаріо відбив прямо на ногу Віктору Осімгену. Ось хто теж невгамовний...

Червона Маріу Руї та його відсутність у п'ятничному матчі з Лаціо навряд стане для команди Спаллетті катастрофою. По-перше, є Матіас Олівера, який прямо зараз виглядає навіть "більш основним". По-друге, у суперників не гратиме основна пара центрбеків, що для команди зі значно скромнішою лавою запасних набагто серйозніше.

Цей Наполі — вже в історії. 18, трясця, очок відриву. Після 24 турів.

Не як завжди, проте як дуже часто

Лукаку знову не реалізовує принаймні два хороші моменти. Інтер Індзагі вкотре не розуміє, що робити у завершальній фазі атак. А сам Індзагі робить заміни, від котрих і без того погане становище команди стає ще катастрофічнішим — Д'Амброзіо міняє Думфріс і одразу дарує м'яч Орсоліні. Ріккардо, до речі, окремі аплодисменти — у другому матчі поспіль він приносить Болоньї перемогу.

У "нерадзуррі" нерідко бувають моменти "просвітлення". Проте отакі фатальні випадки підкреслюють хіба нестабільність проектів, якими керує вищезгаданий Індзагі. У випадку Лаціо це було синхронізовано з історією та класичним становищем клубу протягом більшої частини історії, а от у Інтері потрібен саме результат. А тут, вибачте, у другому сезоні поспіль із найкращим за потенціалом складом у лізі точно не буде Скудетто. І не факт, що буде принаймні Ліга чемпіонів...

Мотті — аплодисменти. Він би теж навряд чи потягнув Інтер, але принаймні відповідає рівню того клубу, у якому працює. Так, його ім'я — Болонья, а рівень — середняка.

Фільм жахів для романтиків

Можна скільки завгодно захоплюватися черговою версією нової Аталанти і скільки завгодно критикувати Мілан. Та дуже часто всі ці епітети втрачають сенс в обидві сторони, коли настає час очного матчу і на авансцену виходить клас. Навіть у Мілана з двома проваленими трансферними вікнами він вищий, ніж в Аталанти з цілком грамотною стратегією.

Шкода Тео Ернандеса — це міг би бути шикарний гол, проте м'яч від стійки влучив у спину Хуана Муссо і залетів у ворота тільки потім. Тому — автогол. "Смачних цукерок" у цьому турі вистачило і так, насправді. Проте як же тут усе було складно — і скидка Ібри, і удар його співвітчизника...

Гол Діаса — це ще й відкриття Рафи Леау з нової точки зору. Він і досі не почуває себе на позиції інсайда з функціями "десятки" (яку ділить саме з Діасом), але тут вийшов просто шикарний асист із центральної зони. Браво!

А ще це був матч камбеків, нехай і не за рахунком. З перших хвилин повернувся Майк Меньян, а на 74 хвилині замість Олів'є Жиру вийшов Златан Ібрагімович. З його слів — майже безкоштовно, адже все віддає задля продовження контракту з вищезгаданим Рафою Леау. На черзі будинок...

Коротше, переміг сильніший. І це визнав навіть Джан П'єро Гасперіні. Та і форма Мілану — топ. Не тільки ігрова, проте вона схоже теж — 4 перемоги поспіль, та ще й без пропущених м'ячів.

Захисник Тіау — топ. Схема з трьома захисниками — діє. Та все ж влітку потрібно попрацювати на трансферному ринку, інакше можна знову напоротися на проблеми, які дали про себе знати у січні.

Цікаве в інших матчах:

- У матчі двох команд, які є справжньою "грозою авторитетів", Сассуоло на виїзді мінімально здолав Лечче. Вирішальним став м'яч Крістіана Торстведта у середині другого тайму. Та які ж шикарні моменти були у "джалороссі", а особливо у Габріеля Стрефецци...

- Продовження невезіння Пйонтека, сейви Очоа, 2 суперм'ячі і феноменальна гра з гол+пас від Кандреви на позиції "десятки". Така вона, перша перемога Салернітани під керівництвом Паулу Соузи. У суперниках, до речі, була грізна Монца.

- Нічию завдяки блискавичній грі на контратаках і реалізації від Нзоли виборола Спеція у першому матчі під керівництвом Леонардо Семплічі. У першому випадку зіграла роль ще й втрата м'яча нападником Удінезе Саксессом.

Команда Андреа Соттіла після шикарного старту продовжує жахати. Після 3 жовтня — 1 перемога в усіх турнірах. Якби не початок сезону — була би у "фріульців" боротьба за виживання. І оце "якби" досі дарує керівництву кредит довіри до тренера — інших причин цьому не видно.

- Лаціо створив безліч моментів у матчі з Сампдорією, котру очолює у минулому знаковий гравець в історії римлян, один із ковалів Скудетто-2000 Деян Станкович. Марушич, а у першу чергу Іммобіле, все своє змарнували, проте на порятунок прийшов геніальний Луїс Альберто. Його гол — то є справжня цукерка! Ви тільки насолодіться...

Та головна біда "бьянкочелесті" — перебір жовтих у Казалє, який додався до травми Романьйолі. Вийти проти Наполі з парою Гіла-Патрік — are you serious?!

- Ще один м'яч-шедевр припав на гру між Вероною та Фіорентиною. Крістіано Бірагі вирішив підкараулити голкіпера Верони Лоренцо Монтіпо і поклав м'яч до сітки воріт зі своєї половини поля. Щоправда, "фіалки" і до того забили двічі — невже другу за ударами команду чемпіонату (після Наполі) почало нарешті проривати?!



А ось "елліни", які на початку року всіх зачарували і натякнули на напружену боротьбу за збереження прописки в еліті, провалюють другу гру поспіль. Втім, нерозумно від них вимагати результатів грандів. Просто Салернітана та Спеція очки набрали...

Рома продовжує балувати нестабільними результатами. Цього разу римляни в гостях зненацька поступилися Кремонезе (1:2). Команда Жозе Моурінью змогла відігратися після пропущеного голу у першому таймі, але за сім хвилин до фінального свистка знову пропустила, а сам Моурінью вже традиційно отримав червону картку за невдоволення суддівськими рішеннями. Для господарів це найважливіші очки, оскільки Кремонезе продовжує виборювати місце в Серії А — до рятівного 17 місця — вісім очок.

Тим часом Ювентус здобув перемогу над Торіно з рахунком 4:2. Команда Массіміліано Алегрі забила чотири м'ячі зусиллями Куадрадо, Данілу, Бремера та Рабіо. У "биків" голами відзначилися Карамо та Санабрія. Для "старої синьйори" це четверта перемога поспіль, а для Торіно третя гра без перемог.

Збірна туру:

Найкращі голи туру:

Ріккардо Орсоліні (Болонья)



Лассана Кулібалі (Салернітана)

Грігоріс Кастанос (Салернітана)

Роберто Перейра (Удінезе)

Крістіано Бірагі (Фіорентина)



Луїс Альберто (Лаціо)

Турнірна таблиця:

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О 1 Наполі 24 21 2 1 58 15 43 65 2 Інтер 24 15 2 7 44 28 16 47 3 Мілан 24 14 5 5 41 30 11 47 4 Лаціо 24 13 6 5 40 19 21 45 5 Рома 24 13 5 6 31 21 10 44 6 Аталанта 24 12 5 7 42 28 14 41 7 Ювентус 24 15 5 4 40 19 21 35 8 Болонья 24 10 5 9 31 33 -2 35 9 Удінезе 24 7 10 7 33 30 3 31 10 Торіно 24 8 7 9 26 29 -3 31 11 Монца 24 8 5 11 28 34 -6 29 12 Фіорентина 24 7 7 10 27 30 -3 28 13 Емполі 24 6 10 8 22 31 -9 28 14 Лечче 24 6 9 9 24 27 -3 27 15 Сассуоло 24 7 6 11 27 35 -8 27 16 Салернітана 24 6 6 12 28 44 -16 24 17 Спеція 24 4 8 12 21 41 -20 20 18 Верона 24 4 5 15 20 37 -17 17 19 Кремонезе 24 1 9 14 19 43 -24 12 20 Сампдорія 24 2 5 17 11 39 -28 11

Наступний тур