Добіг завершення 24-й тур італійської Серії А, який через участь клубів у єврокубках (зокрема, Лізі Європи та Лізі Конференцій) розтягнувся до самого вівторка.

Красиві голи, принципові протистояння та чергові приводи для висновків — все це було у минулі дні, і про все це ми з вами поговоримо у найближчі хвилини. 

А що найважливіше — перед кожним матчем в Італії було нагадування про річницю повномасштабної війни росії проти України.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 24 ТУР

25 ЛЮТОГО 2023

19:00 Емполі Емполі 0:2 Наполі Наполі
21:45 Лечче Лечче 0:1 Сассуоло Сассуоло

26 ЛЮТОГО 2023

13:30 Болонья Болонья 1:0 Інтер Інтер
16:00 Салернітана Салернітана 3:0 Монца Монца
19:00 Удінезе Удінезе 2:2 Спеція Спеція
21:45 Мілан Мілан 2:0 Аталанта Аталанта

27 ЛЮТОГО 2023

19:30 Верона Верона 0:3 Фіорентина Фіорентина
21:45 Лаціо Лаціо 1:0 Сампдорія Сампдорія

28 ЛЮТОГО 2023

19:30 Кремонезе Кремонезе 2:1 Рома Рома
21:45 Ювентус Ювентус 4:2 Торіно Торіно

Як завжди

Розповідь про матчі Наполі можна копіювати від туру до туру, від гри до гри. Змін майже ніяких, хіба компліментів усе більше і більше, хоча вже важко навіть знайти, куди їх встромити...

Вдруге поспіль Кварацхелія робить феноменальну передачу на Ді Лоренцо, що призводить до голу. У поєдинку з Айнтрахтом це була шикарна гра п'ятою, в Емполі — неймовірне переведення. Після прострілу італійця м'яч у власні ворота переправив Ардіан Ісмайлі.

Грузин на цьому ж не вгамувався. Далі від нього послідував удар, котрий Гульєрмо Вікаріо відбив прямо на ногу Віктору Осімгену. Ось хто теж невгамовний...

Червона Маріу Руї та його відсутність у п'ятничному матчі з Лаціо навряд стане для команди Спаллетті катастрофою. По-перше, є Матіас Олівера, який прямо зараз виглядає навіть "більш основним". По-друге, у суперників не гратиме основна пара центрбеків, що для команди зі значно скромнішою лавою запасних набагто серйозніше.

Цей Наполі — вже в історії. 18, трясця, очок відриву. Після 24 турів.

Не як завжди, проте як дуже часто

Лукаку знову не реалізовує принаймні два хороші моменти. Інтер Індзагі вкотре не розуміє, що робити у завершальній фазі атак. А сам Індзагі робить заміни, від котрих і без того погане становище команди стає ще катастрофічнішим — Д'Амброзіо міняє Думфріс і одразу дарує м'яч Орсоліні. Ріккардо, до речі, окремі аплодисменти — у другому матчі поспіль він приносить Болоньї перемогу.

У "нерадзуррі" нерідко бувають моменти "просвітлення". Проте отакі фатальні випадки підкреслюють хіба нестабільність проектів, якими керує вищезгаданий Індзагі. У випадку Лаціо це було синхронізовано з історією та класичним становищем клубу протягом більшої частини історії, а от у Інтері потрібен саме результат. А тут, вибачте, у другому сезоні поспіль із найкращим за потенціалом складом у лізі точно не буде Скудетто. І не факт, що буде принаймні Ліга чемпіонів...

Мотті — аплодисменти. Він би теж навряд чи потягнув Інтер, але принаймні відповідає рівню того клубу, у якому працює. Так, його ім'я — Болонья, а рівень — середняка.

Фільм жахів для романтиків

Можна скільки завгодно захоплюватися черговою версією нової Аталанти і скільки завгодно критикувати Мілан. Та дуже часто всі ці епітети втрачають сенс в обидві сторони, коли настає час очного матчу і на авансцену виходить клас. Навіть у Мілана з двома проваленими трансферними вікнами він вищий, ніж в Аталанти з цілком грамотною стратегією.

Шкода Тео Ернандеса — це міг би бути шикарний гол, проте м'яч від стійки влучив у спину Хуана Муссо і залетів у ворота тільки потім. Тому — автогол. "Смачних цукерок" у цьому турі вистачило і так, насправді. Проте як же тут усе було складно — і скидка Ібри, і удар його співвітчизника...

Гол Діаса — це ще й відкриття Рафи Леау з нової точки зору. Він і досі не почуває себе на позиції інсайда з функціями "десятки" (яку ділить саме з Діасом), але тут вийшов просто шикарний асист із центральної зони. Браво!

А ще це був матч камбеків, нехай і не за рахунком. З перших хвилин повернувся Майк Меньян, а на 74 хвилині замість Олів'є Жиру вийшов Златан Ібрагімович. З його слів — майже безкоштовно, адже все віддає задля продовження контракту з вищезгаданим Рафою Леау. На черзі будинок...

Коротше, переміг сильніший. І це визнав навіть Джан П'єро Гасперіні. Та і форма Мілану — топ. Не тільки ігрова, проте вона схоже теж — 4 перемоги поспіль, та ще й без пропущених м'ячів. 

Захисник Тіау — топ. Схема з трьома захисниками — діє. Та все ж влітку потрібно попрацювати на трансферному ринку, інакше можна знову напоротися на проблеми, які дали про себе знати у січні.

Цікаве в інших матчах:

- У матчі двох команд, які є справжньою "грозою авторитетів", Сассуоло на виїзді мінімально здолав Лечче. Вирішальним став м'яч Крістіана Торстведта у середині другого тайму. Та які ж шикарні моменти були у "джалороссі", а особливо у Габріеля Стрефецци...

- Продовження невезіння Пйонтека, сейви Очоа, 2 суперм'ячі і феноменальна гра з гол+пас від Кандреви на позиції "десятки". Така вона, перша перемога Салернітани під керівництвом Паулу Соузи. У суперниках, до речі, була грізна Монца.

- Нічию завдяки блискавичній грі на контратаках і реалізації від Нзоли виборола Спеція у першому матчі під керівництвом Леонардо Семплічі. У першому випадку зіграла роль ще й втрата м'яча нападником Удінезе Саксессом.

Команда Андреа Соттіла після шикарного старту продовжує жахати. Після 3 жовтня — 1 перемога в усіх турнірах. Якби не початок сезону — була би у "фріульців" боротьба за виживання. І оце "якби" досі дарує керівництву кредит довіри до тренера — інших причин цьому не видно.

- Лаціо створив безліч моментів у матчі з Сампдорією, котру очолює у минулому знаковий гравець в історії римлян, один із ковалів Скудетто-2000 Деян Станкович. Марушич, а у першу чергу Іммобіле, все своє змарнували, проте на порятунок прийшов геніальний Луїс Альберто. Його гол — то є справжня цукерка! Ви тільки насолодіться...

Та головна біда "бьянкочелесті" — перебір жовтих у Казалє, який додався до травми Романьйолі. Вийти проти Наполі з парою Гіла-Патрік — are you serious?!

- Ще один м'яч-шедевр припав на гру між Вероною та Фіорентиною. Крістіано Бірагі вирішив підкараулити голкіпера Верони Лоренцо Монтіпо і поклав м'яч до сітки воріт зі своєї половини поля. Щоправда, "фіалки" і до того забили двічі — невже другу за ударами команду чемпіонату (після Наполі) почало нарешті проривати?!


А ось "елліни", які на початку року всіх зачарували і натякнули на напружену боротьбу за збереження прописки в еліті, провалюють другу гру поспіль. Втім, нерозумно від них вимагати результатів грандів. Просто Салернітана та Спеція очки набрали...

Рома продовжує балувати нестабільними результатами. Цього разу римляни в гостях зненацька поступилися Кремонезе (1:2). Команда Жозе Моурінью змогла відігратися після пропущеного голу у першому таймі, але за сім хвилин до фінального свистка знову пропустила, а сам Моурінью вже традиційно отримав червону картку за невдоволення суддівськими рішеннями. Для господарів це найважливіші очки, оскільки Кремонезе продовжує виборювати місце в Серії А — до рятівного 17 місця — вісім очок.

Тим часом Ювентус здобув перемогу над Торіно з рахунком 4:2. Команда Массіміліано Алегрі забила чотири м'ячі зусиллями Куадрадо, Данілу, Бремера та Рабіо. У "биків" голами відзначилися Карамо та Санабрія. Для "старої синьйори" це четверта перемога поспіль, а для Торіно третя гра без перемог.

Збірна туру:

 
 
 

Найкращі голи туру:

Ріккардо Орсоліні (Болонья)


Лассана Кулібалі (Салернітана)

Грігоріс Кастанос (Салернітана)

Роберто Перейра (Удінезе)

Крістіано Бірагі (Фіорентина)


Луїс Альберто (Лаціо)

 

Турнірна таблиця:

#   01 БЕРЕЗНЯ 2023 М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О
1 Наполі 24 21 2 1 58 15 43 65
2 Інтер 24 15 2 7 44 28 16 47
3 Мілан 24 14 5 5 41 30 11 47
4 Лаціо 24 13 6 5 40 19 21 45
5 Рома 24 13 5 6 31 21 10 44
6 Аталанта 24 12 5 7 42 28 14 41
7 Ювентус 24 15 5 4 40 19 21 35
8 Болонья 24 10 5 9 31 33 -2 35
9 Удінезе 24 7 10 7 33 30 3 31
10 Торіно 24 8 7 9 26 29 -3 31
11 Монца 24 8 5 11 28 34 -6 29
12 Фіорентина 24 7 7 10 27 30 -3 28
13 Емполі 24 6 10 8 22 31 -9 28
14 Лечче 24 6 9 9 24 27 -3 27
15 Сассуоло 24 7 6 11 27 35 -8 27
16 Салернітана 24 6 6 12 28 44 -16 24
17 Спеція 24 4 8 12 21 41 -20 20
18 Верона 24 4 5 15 20 37 -17 17
19 Кремонезе 24 1 9 14 19 43 -24 12
20 Сампдорія 24 2 5 17 11 39 -28 11

Наступний тур

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 25 ТУР

03 БЕРЕЗНЯ 2023

21:45 Наполі Наполі -:- Лаціо Лаціо

04 БЕРЕЗНЯ 2023

16:00 Монца Монца -:- Емполі Емполі
19:00 Аталанта Аталанта -:- Удінезе Удінезе
21:45 Фіорентина Фіорентина -:- Мілан Мілан

05 БЕРЕЗНЯ 2023

13:30 Спеція Спеція -:- Верона Верона
16:00 Сампдорія Сампдорія -:- Салернітана Салернітана
19:00 Інтер Інтер -:- Лечче Лечче
21:45 Рома Рома -:- Ювентус Ювентус

06 БЕРЕЗНЯ 2023

19:30 Сассуоло Сассуоло -:- Кремонезе Кремонезе
21:45 Торіно Торіно -:- Болонья Болонья