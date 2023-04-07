Карпати представили нову домашню форму зеленого кольору від Nike. Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

"В найкоротші терміни ми змінили технічного партнера, і основна команда вже завтра вийде на матч у новій формі.

Ми продовжуємо працювати над тим, аби перевдягнути у нову форму всі команди клубу", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, Карпати потрапили у "чемпіонську" частину таблиці. Відновлення чемпіонату відбудеться вже цими вихідними. Карпати зіграють проти кременчуцького Кременя.