Клуб відмовився від Joma.
ДЕНИС КОЖАНОВ, ФК КАРПАТИ
07 квітня 2023, 13:45
Карпати представили нову домашню форму зеленого кольору від Nike. Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.
"В найкоротші терміни ми змінили технічного партнера, і основна команда вже завтра вийде на матч у новій формі.
Ми продовжуємо працювати над тим, аби перевдягнути у нову форму всі команди клубу", — йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, Карпати потрапили у "чемпіонську" частину таблиці. Відновлення чемпіонату відбудеться вже цими вихідними. Карпати зіграють проти кременчуцького Кременя.