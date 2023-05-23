Дивіться відео найкращих моментів матчу Першої ліги України, що відбувся 22 травня 2023 року, 17:00.
Оболонь — Полісся, ФК Полісся
23 травня 2023, 09:35
Вчора, 22 травня, відбувся центральний матч туру Першої ліги, у якому зіграли Оболонь та Полісся.
Матч закінчився із рахунком 1:1. У складі столичної команди результативним ударом відзначився Прокопенко, який відповів на гол у виконанні Шаповала.
Після чергового туру Полісся набрало 29 очок та посідає перше місце у турнірній таблиці, а у Оболоні – 28 балів та другий рядок.
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В останньому турі Полісся зіграє проти ЛНЗ, а Оболонь у гостях протистоїть львівським Карпатам.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Оболонь — Полісся у Першій лізі-2022/23:
Оболонь — Полісся 1:1
Голи: Прокопенко, 53 — Шаповал, 17.