Україна: Перша ліга

Закінчився поєдинок в Першій лізі України.

В групі "вибування" Першої ліги України зустрічалися лідери — Прикарпаття приймало Чернігів-ШВСМ.

Господарі швидко реалізували перевагу, по суті, закривши гру ще в першому таймі. Барчук і Цюцюра вписали свої імена в протокол матчу.

У другому таймі відзначився гравець Чернігова, але зі знаком мінус. Шумило заробив пряму червону, залишивши партнерів в меншості. Прикарпаття цим скористалось і спокійно довело матч до логічного завершення.

Після чотирьох турів другої частини чемпіонату у Прикарпаття і Чернігова по 17 очок. Саме ці клуби очолюють турнірну таблицю групи "вибування".

Прикарпаття - Чернігів-ШВСМ 2:0

Голи: Барчук, 18, Цюцюра, 32

Видалення: Шумило, 57