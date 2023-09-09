Україна: Перша ліга

Результати матчів Першої ліги.

В рамках сьомого туру чемпіонату України серед команд Першої ліги відбулось ще два матчі. Нагадаємо, сьогодні Вікторія вирвала перемогу у Чернігова, а Епіцентр здолав Буковину.

В групі A Карпати гостювали в Агробізнесу. Поєдинок лідера та четвертої команди групи вийшов досить напруженим. Проте підопічні Маркевича таки здобули три пункти.

Наприкінці першого тайму Полегенько реалізував пенальті й вивів Карпати вперед. А через дві хвилини львів'яни могли подвоїти перевагу також з пенальті, але цього разу Невес не зміг відзначитися з одинадцятиметрового. У підсумку, мінімальна перемога Карпат.

Агробізнес — Карпати 0:1

Голи: Полегенько, 41 (пен).

В групі B також зійшлись претенденти на підвищення в класі. Металург і Лівий берег обмінялись голами з пенальті та зберегли за собою місця в турнірній таблиці. Запоріжці — на четвертому місці, кияни — треті та випереджають сьогоднішнього суперника на два бали.

Металург — Лівий берег 1:1

Голи: Сад, 7 (пен) — Співаков, 25 (пен)