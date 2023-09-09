Поєдинок обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів.
Алехандро Ернандес Ернандес, Gettyimages
09 вересня 2023, 17:59
12 вересня відбудеться матч 6-го туру відбору на Євро-2024 між збірними Італії та України. Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на поєдинку в Мілані.
Головний суддя: Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія)
Асистенти: Хосе Наранхо Перес та Дієго Санчес Рохо (обидва — Іспанія)
Четвертий рефері: Алехандро Муньїс Руїс (Іспанія).
Матч між збірною України та збірною Італії розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.