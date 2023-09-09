Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгійці повернулись на перше місце в групі.

В Баку відбувся перший матч суботньої програми п'ятого туру кваліфікації на Євро-2024 між збірними Азербайджану та Бельгії.

Гості зуміли мінімально здолати господарів поля. Єдиний гол в матчі на рахунку Карраско, проте дякувати він мусить свого партнера Йоана Бакайоко. На 38-ій хвилині представник ПСВ пробив здалеку, м'яч влучив у Карраско та залетів у порожній кут воріт. 0:1.

Перемога дозволила Бельгії зрівнятись по очках з Австрією та піднятись на перше місце в групі. Азербайджан залишився на останньому місці.

Азербайджан — Бельгія 0:1

Гол: Карраско, 38.