Україна: Перша ліга

Відбувся поєдинок в другій по силі лізі України.

В Першій лізі відбувся перенесений матч 4-го туру в групі В. Аутсайдер підгрупи Чернігів приймав Маріуполь.

Єдиний гол в поєдинку був забитий в середині другого тайму. Відзначився 20-річний півзахисник Маріуполя Іван Мельниченко.

Чернігів не зміг нічого протипоставити опоненту та зафіксував шосту поспіль поразку в чемпіонаті. В підсумку, команда з півночі України посідає останнє місце в чемпіонаті.

Тим часом Маріуполь здобув другу перемогу поспіль та піднявся на п'яте місце, яке дає право зіграти в матчах за підвищення в класі.

Чернігів — Маріуполь 0:1

Гол: Мельниченко, 65.