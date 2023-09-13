Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наша збірна боротиметься до кінця.

Центральний захисник "синьо-жовтих" Ілля Забарний поділився враженнями після матчу з Італією в рамках відбору на Євро-2024.

Про матч проти Італії

"Як Англія, так й Італія – це топові збірні. Їхні гравці – одні з найкращих у світі, важко протистояти таким футболістам. Італія атакувала більше на швидкість, вважаю, у них був сильніший пресинг. Нам мало що вдавалося, дуже важко було виходити із захисту. Десь бракувало якості у передачах і відкриваннях. Та однаково, думаю, що ми виступили на високому рівні. Хлопці – молодці, віддали усе, що могли. Проаналізуємо цю гру й будемо налаштовуватися на інші".

"Усі розуміють, що потрібно робити свою справу до кінця. Я ж кажу, що всі виклалися на максимум. Десь бракувало у першому таймі, потрібно було додавати, всі це відчували й робили усе, що могли, щоб зрівняти рахунок або ж навіть більше".

Про хвилювання перед матчами за збірну

"Мандраж трішки був, але це не пов’язано з ким ти граєш. Ти відчуваєш ту відповідальність, яку ти несеш на собі, тебе дивляться мільйони, розумієш, що представляєш Україну, яка зараз воює. Повинен дати максимальну віддачу, щоб виглядав дуже добре. Так, це трішки тиснуло, але я не скажу, що це якийсь тиск, якого не має бути. Якщо граєш без емоцій, без переживань, то ти – робот. Я не можу сказати за інших футболістів, але звучить свисток, починається матч і заспокоюєшся, дієш серцем, як відчуваєш. Я думаю, що для молодих гравців це дуже великий челендж, важливі матчі для кожного футболіста, щоб набиратися досвіду та додавати. У нас молода збірна, потрібно рости вже. Гадаю, що потрібно вміти грати проти таких команд, як Італія та Англія".

Про шанси на вихід з відбіркової групи

"Звісно, розуміємо, що шанс ще є. Ми повинні віддавати усе, що можемо, бо це футбол, це команда робота, якщо ми віддамо усе, що можемо, то обов’язково вийдемо. Потрібно організовано діяти, як команда.

"Я дуже вдячний людям, хто приходить на футбол, хто підтримує Україну, хто дивиться. Я сподіваюся, що кожна людина, яка дивиться наші матчі, вона відволікається від тих подій, які зараз є у нашій країні – перемога скоро", — цитує захисника Суспільне спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Італія — Україна ви можете на Football.ua.