Відбулися матчі десятого туру Першої ліги України.
ФК Інгулець
30 вересня 2023, 17:35
Завершилась частина матчів десятого туру Першої Ліги України.
У першій грі Інгулець у гостях упевнено обіграв Полтаву з рахунком 3:1. Перемогу команді з Петрово, яка також впевнено лідирує у групі В, принесли забиті м'ячі у виконанні Юрія Козиренка, Віталія Кольцова та Ярослава Богунова. Наприкінці першого тайму єдиний м'яч полтавців забив Максим Горжуй.
Полтава — Інгулець 1:3
Голи: Горжуй, 42 — Козиренко, 62 Кольцов, 70, Богунов, 81.
У другому матчі Епіцентр на своєму полі не зміг обіграти харківський Металіст. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі господарів голами відзначилися Данило Кравчук та Сергій Стень, а у гостей – Євген Рязанцев та Петро Луців.
Епіцентр — Металіст 2:2
Голи: Кравчук, 41, Стень, 43 — Рязанцев, 5, Луців, 8.
У третій зустрічі Буковина у гостях вирвала перемогу над тернопільською Нивою з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у складі гостей із Чернівців забив Артур Новотрясов, який зробив це на 90 хвилині зустрічі.
Нива Тернопіль - Буковина 0:1
Гол: Новотрясов, 90.
Насамкінець Чернігів обіграв Діназ з рахунком 2:1. У складі переможців авторами голів стали Павло Федосов та Нікіта Посмашний, а у господарів єдиний м'яч забив Данило Кіріченко.
Діназ — Чернігів 1:2
Голи: Кіріченко, 79 — Федосов, 13, Посмашний, 52.