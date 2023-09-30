Україна: Перша ліга

Відбулися матчі десятого туру Першої ліги України.

Завершилась частина матчів десятого туру Першої Ліги України.

У першій грі Інгулець у гостях упевнено обіграв Полтаву з рахунком 3:1. Перемогу команді з Петрово, яка також впевнено лідирує у групі В, принесли забиті м'ячі у виконанні Юрія Козиренка, Віталія Кольцова та Ярослава Богунова. Наприкінці першого тайму єдиний м'яч полтавців забив Максим Горжуй.

Полтава — Інгулець 1:3

Голи: Горжуй, 42 — Козиренко, 62 Кольцов, 70, Богунов, 81.

У другому матчі Епіцентр на своєму полі не зміг обіграти харківський Металіст. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі господарів голами відзначилися Данило Кравчук та Сергій Стень, а у гостей – Євген Рязанцев та Петро Луців.

Епіцентр — Металіст 2:2

Голи: Кравчук, 41, Стень, 43 — Рязанцев, 5, Луців, 8.

У третій зустрічі Буковина у гостях вирвала перемогу над тернопільською Нивою з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у складі гостей із Чернівців забив Артур Новотрясов, який зробив це на 90 хвилині зустрічі.

Нива Тернопіль - Буковина 0:1

Гол: Новотрясов, 90.

Насамкінець Чернігів обіграв Діназ з рахунком 2:1. У складі переможців авторами голів стали Павло Федосов та Нікіта Посмашний, а у господарів єдиний м'яч забив Данило Кіріченко.

Діназ — Чернігів 1:2

Голи: Кіріченко, 79 — Федосов, 13, Посмашний, 52.