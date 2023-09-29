Україна: Перша ліга

Тренер підбив підсумки виступів свого колективу.

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич підсумував виступи команди у першому колі, розповів про підготовку зелено-білих до Хуста.

Про Першу лігу

"Звичайно, нам хотілося б мати більше очок в активі. Фактично чотири бали ми втратили на рівному місці. Щодо самої гри, то моментами ми виглядали непогано, але поки що цілісної картини, яка б зберігалася протягом 90 хвилин, ще немає.

Помітно, що команда може додавати, тому маємо у цьому аспекті працювати. У Першій лізі грати непросто. Можливо, деколи брак майстерності футболісти компенсують повною самовіддачею. Особливо в матчах проти Карпат. Ми є для них серйозним подразником. Наприклад, у Прем'єр-лізі більш відкритий футбол, команди грають на зустрічних курсах. У Першій лізі такого немає.

Відзначу Епіцентр, з яким ми грали у хороший відкритий футбол. Можливо, ще Агробізнес сповідує такі ж принципи. Це ті команди, які прагнуть грати у пас, не стоять усім складом за лінією м'яча, роблять акцент на атаку. Та більшість наших опонентів діє від оборони. Просто треба звикнути до цього".

Про підготовку до Хуста

"Настрій у команди робочий. Ми розуміємо, що Хуст зараз перебуває на емоційному підйомі, тож готуємося до непростої гри. Очікуємо, що проти Карпат будуть грати чітко від оборони, на контратаках, тому маємо бути уважними. Попри те, що Хуст попрощався з кількома важливими гравцями, у клубі знайшли їм заміну. Можу тільки висловити респект тренеру, адже він пішов на виправданий ризик", — цитує наставника офіційний сайт львів'ян.