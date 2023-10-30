Німеччина

Леверкузенці виграли 8 матчів поспіль.

У поєдинку дев'ятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр на своєму полі переграв Фрайбург — 2:1. Таким чином, команда виграла 8 матчів поспіль у всіх турнірах.

Як пише OptaFranz, це рекорд клубу з моменту виходу до Бундесліги 1979 року. Іспанський наставник команди Хабі Алонсо перевершив досягнення Клауса Топпмеллера, при якому Баєр у сезоні-2001/02 досяг 7-матчевої переможної серії. Також Алонсо перевершив власне досягнення минулого сезону — 7 перемог поспіль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Фрайбург у 9 турі німецької Бундесліги.