Завершилися останні два поєдинки 3 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Епіцентр - Вікторія, скріншот із трансляції ПФЛ
07 квітня 2024, 15:59
У рамках третього туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у неділю, 7 квітня, відбулися два матчі.
Чемпіонська група
Вікторія до 36-ї хвилини матчу з Епіцентром вела у рахунку, але втратила мінімальну перевагу та, у підсумку, поступилася.
Епіцентр — Вікторія 3:1
Голи: Мороз, 36, Ліповуз, 46, Кравчук, 57 — Чеглов, 17
Турнірна таблиця
Розклад наступного туру
Група вибування
Тернопільська Нива відправила у ворота Металурга по голу у кожному з таймів і здобула 3 очки.
Металург — Нива (Тернопіль) 0:2
Голи: Голуб, 34, Довбецький, 61
Турнірна таблиця
Розклад наступного туру