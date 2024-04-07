Україна: Перша ліга

Завершилися останні два поєдинки 3 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках третього туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у неділю, 7 квітня, відбулися два матчі.

Чемпіонська група

Вікторія до 36-ї хвилини матчу з Епіцентром вела у рахунку, але втратила мінімальну перевагу та, у підсумку, поступилася.

Епіцентр — Вікторія 3:1

Голи: Мороз, 36, Ліповуз, 46, Кравчук, 57 — Чеглов, 17

Турнірна таблиця

Розклад наступного туру

Група вибування

Тернопільська Нива відправила у ворота Металурга по голу у кожному з таймів і здобула 3 очки.

Металург — Нива (Тернопіль) 0:2

Голи: Голуб, 34, Довбецький, 61

Турнірна таблиця