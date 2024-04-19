Україна: Перша ліга

Тренер Карпат висловив думку стосовно матчу з Інгульцем.

Головний тренер Карпат Мірон Маркевич розповів щодо програного матчу у Першій лізі з Інгульцем.

"З нашого боку гри сьогодні не було. Напевно, футболісти вже думають, що вони стали великими. Інгулець використав свій момент, зіграв досить непогано, при тому, що ми взагалі не грали", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

"А суперник реалізував свою нагоду. Ми будемо зʼясовувати, тому що так не може бути. Нам ще грати друге коло, треба всіх гравців привести до ладу.

Відсутність Саківа? У нас коли хтось випадає, то відразу проблеми. Зрозуміло, що Саків сьогодні був потрібен. Юрій Романюк грав не на своїй позиції, звідти виник гол. У футболі дрібниць не буває. На жаль, Андрій Булеза травмований, у нас є проблеми з цією позицією.

Суддівство? Можливо, якісь помилки були в обидва боки, але мені здалося, що старалися судити об’єктивно. Не знаю, чи був пенальті, треба дивитися повтор.

Ми дуже сильно налаштовували хлопців на цей матч. Ще й преса пише, що ми вже у Прем’єр-лізі, тренери нас вітають – це безслідно не минає. Зараз треба дуже жорстко поставитися до наших майбутніх поєдинків. Треба виводити гравців з цього стану".

На даний момент Карпати знаходяться на 1 місці в таблиці.