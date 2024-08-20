Україна: Перша ліга

Володимир Носов прокоментував призначення Патріка ван Леувена.

Президент Металіста 1925 Володимир Носов поділився своїми думками після призначення нового головного тренера харківської команди, яким став колишній наставник Зорі та Шахтаря Патрік ван Леувен.

"Перед Патріком ван Леувеном стоїть чітке завдання — повернення в УПЛ. У нього дуже великий досвід роботи в Україні та Європі. Є власний стиль та система, яку, я впевнений, він зможе втілити в нашому клубі. Ми всі чекаємо від містера ван Леувена перемог!", — наводить слова Носова прес-служба клубу.

Нагадаємо, на своєму новому місці ван Леувен змінив Віктора Скрипника, який не зміг вивести харків'ян до УПЛ через міні-турнір чотирьох.

Після двох стартових турів Металіст 1925 набрав одне очко і займає сьоме місце в групі Б Першої ліги.