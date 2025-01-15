Україна: Перша ліга

Орендна угода з 22-річним бразильцем розрахована до завершення сезону.

Харківський Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з лівим вінгером Конкордії Санта-Катаріни Педро Артуром.

Орендну угоду з 22-річним бразильцем розраховано до літа 2025 року. У складі харків'ян він виступатиме під п'ятим номером.

Минулого року Артур виступав за Прімаверу, Уніао Фредерікенсе та Конкордію — на його рахунку 26 матчів, три забиті м'ячі та три асисти.

Також на рахунку футболіста три матчі у складі збірної Бразилії U-16, де він забив два м'ячі.

Після 16 турів Металіст 1925 набрав 29 очок у Першій лізі та посідає друге місце у групі Б.