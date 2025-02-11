Україна: Перша ліга

Тренер Ниви визначився із завдання на другу частину сезону.

Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт розповів про відпустку, завдання команди та кадрові зміни.

"Під час відпустки були розмови з гравцями, адже багато хто залишив клуб. Також були футболісти, яких я хотів би бачити в команді й надалі. Ми спілкувалися і з потенційними новачками, які могли б нас підсилити. Тож, хоч це була відпустка, роботи теж вистачало.

Якщо ми опинилися в групі "Вибування", то завдання однозначне — команда повинна наступного сезону грати в Першій лізі.

Багато ключових гравців залишило клуб. Як я вже казав раніше, з багатьма спілкувався і хотів, щоб вони залишилися, але футболісти прийняли таке рішення, і я його поважаю. Хочу побажати їм удачі — це дійсно були хороші гравці.

Але Нива живе, Нива буде грати й з іншими футболістами. Зараз ведемо активну селекцію: вже приїхали нові гравці, з деякими будемо підписувати контракти, ще шукаємо підсилення. Нам потрібно зміцнити склад, щоб вирішувати більш серйозні завдання в чемпіонаті.

Нам однозначно потрібно підсилення в кожній лінії, але насамперед — воротарська позиція, центр оборони, а також опорні півзахисники, це зараз основні напрямки, які потрібно посилити", — сказав Вірт.

Останнім клубом Вірта був Звягель, разом з яким він піднявся до Першої ліги, а потім клуб знявся з чемпіонату.