Украина: Вторая лига

Відбулася низка матчів дев'ятого туру Другої ліги України.

Сьогодні, 5 жовтня, пройшла низка матчів у рамках дев'ятого туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі Скала 1911 на своєму полі обіграла Реал Фарму з рахунком 3:1. У складі переможців голами відзначилися Андрій Ралюченко, Ілля Цуркан та Роман Лісовик. У гостей автором голу став Сергій Барсуков, який реалізував пенальті наприкінці матчу.

Скала 1911 — Реал Фарма 3:1

Голи: Ралюченко, 2, Цуркан, 74, Лісовик, 84 — Барсуков, 86 (пен).

У другому матчі Ревера 1908 поділила очки з Пробієм. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Миколи Сікача, господарі поля відповіли влучним ударом Максима Угринюка.

Ревера 1908 — Пробій 1:1

Голи: Угринюк, 38 — Сікач, 2.

У третій грі дубль Полісся розгромив дубль тернопільської Ниви з рахунком 4:1. Перемогу житомирській команді принесли забиті м'ячі Ярослава Карамана та Матея Матіча, а Адмір Брістріч оформив дубль. Гості мають єдиний м'яч на рахунку Дениса Довбецького.

Полісся-2 — Самбір-Нива-2 4:1

Голи: Караман, 21, Брістріч, 45+3, 54, Матіч, 50 — Довбецький, 19.

Група А 1 Полісся-2 9 6 1 2 20 9 11 19 2 Пробій 9 5 2 2 16 7 9 17 3 Куликів-Білка 8 5 1 2 14 7 7 16 4 Рух-2 Львів 8 5 1 2 15 10 5 16 5 Скала 1911 9 4 2 3 9 7 2 14 6 Вільхівці 8 3 2 3 10 12 -2 11 7 Ужгород 8 2 3 3 11 12 -1 9 8 Ревера 1908 9 2 2 5 10 17 -7 8 9 Нива-2 Тернопіль 9 2 2 5 7 15 -8 8 10 Реал Фарма 9 1 0 8 4 20 -16 3

Група Б

У першому матчі київський Локомотив у гостях мінімально обіграв Тростянець завдяки єдиному голу у виконанні Тимура Тітаренка на п'ятій хвилині. При цьому з 52 хвилини гості грали у меншості після вилучення Ярослава Доброхотова на 52 хвилині за другу жовту картку.

Тростянець — Локомотив Київ 0:1

Гол: Тітаренко, 5.

Вилучення: Доброхотов, 52 (Локомотив Київ, друга жовта).

Насамкінець вінницька Нива була сильнішою за дубль харківського Металіста 1925 з рахунком 3:2. У складі господарів поля забивали Олександр Борячук та Артур Загорулько, який оформив дубль. У гостей авторами голів стали Ярослав Карпізін та Самуель Обінайя.

Нива — Металіст 1925-2 3:2

Голи: Загорулько, 45+1, 90+3, Борячук, 87 — Карпізін, 12, Обінайя, 44.