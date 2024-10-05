Відбулася низка матчів дев'ятого туру Другої ліги України.
ФК Металіст 1925
05 жовтня 2024, 17:56
Сьогодні, 5 жовтня, пройшла низка матчів у рамках дев'ятого туру Другої ліги України.
Група А
У першому матчі Скала 1911 на своєму полі обіграла Реал Фарму з рахунком 3:1. У складі переможців голами відзначилися Андрій Ралюченко, Ілля Цуркан та Роман Лісовик. У гостей автором голу став Сергій Барсуков, який реалізував пенальті наприкінці матчу.
Скала 1911 — Реал Фарма 3:1
Голи: Ралюченко, 2, Цуркан, 74, Лісовик, 84 — Барсуков, 86 (пен).
У другому матчі Ревера 1908 поділила очки з Пробієм. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Миколи Сікача, господарі поля відповіли влучним ударом Максима Угринюка.
Ревера 1908 — Пробій 1:1
Голи: Угринюк, 38 — Сікач, 2.
У третій грі дубль Полісся розгромив дубль тернопільської Ниви з рахунком 4:1. Перемогу житомирській команді принесли забиті м'ячі Ярослава Карамана та Матея Матіча, а Адмір Брістріч оформив дубль. Гості мають єдиний м'яч на рахунку Дениса Довбецького.
Полісся-2 — Самбір-Нива-2 4:1
Голи: Караман, 21, Брістріч, 45+3, 54, Матіч, 50 — Довбецький, 19.
|Група А
|1
|
|Полісся-2
|9
|6
|1
|2
|20
|9
|11
|19
|2
|
|Пробій
|9
|5
|2
|2
|16
|7
|9
|17
|3
|
|Куликів-Білка
|8
|5
|1
|2
|14
|7
|7
|16
|4
|
|Рух-2 Львів
|8
|5
|1
|2
|15
|10
|5
|16
|5
|
|Скала 1911
|9
|4
|2
|3
|9
|7
|2
|14
|6
|
|Вільхівці
|8
|3
|2
|3
|10
|12
|-2
|11
|7
|
|Ужгород
|8
|2
|3
|3
|11
|12
|-1
|9
|8
|
|Ревера 1908
|9
|2
|2
|5
|10
|17
|-7
|8
|9
|
|Нива-2 Тернопіль
|9
|2
|2
|5
|7
|15
|-8
|8
|10
|
|Реал Фарма
|9
|1
|0
|8
|4
|20
|-16
|3
Група Б
У першому матчі київський Локомотив у гостях мінімально обіграв Тростянець завдяки єдиному голу у виконанні Тимура Тітаренка на п'ятій хвилині. При цьому з 52 хвилини гості грали у меншості після вилучення Ярослава Доброхотова на 52 хвилині за другу жовту картку.
Тростянець — Локомотив Київ 0:1
Гол: Тітаренко, 5.
Вилучення: Доброхотов, 52 (Локомотив Київ, друга жовта).
Насамкінець вінницька Нива була сильнішою за дубль харківського Металіста 1925 з рахунком 3:2. У складі господарів поля забивали Олександр Борячук та Артур Загорулько, який оформив дубль. У гостей авторами голів стали Ярослав Карпізін та Самуель Обінайя.
Нива — Металіст 1925-2 3:2
Голи: Загорулько, 45+1, 90+3, Борячук, 87 — Карпізін, 12, Обінайя, 44.
|Група Б
|1
|
|Колос-2
|7
|6
|1
|0
|14
|3
|11
|19
|2
|
|Чернігів
|8
|4
|4
|0
|13
|4
|9
|16
|3
|
|Локомотив Київ
|9
|4
|2
|3
|15
|12
|3
|14
|4
|
|Гірник-Спорт
|8
|4
|1
|3
|9
|8
|1
|13
|5
|
|Олександрія-2
|8
|3
|3
|2
|11
|10
|1
|12
|6
|
|Чайка
|8
|2
|4
|2
|5
|6
|-1
|10
|7
|
|Ворскла-2
|8
|3
|0
|5
|8
|12
|-4
|9
|8
|
|Тростянець
|8
|1
|5
|2
|7
|6
|1
|8
|9
|
|Нива Вінниця
|9
|2
|1
|6
|6
|14
|-8
|7
|10
|
|Металіст 1925-2
|9
|1
|1
|7
|14
|27
|-13
|4