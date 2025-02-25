Україна

Георгій прагне продовжити виступи в чемпіонаті Італії.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів, в якому чемпіонаті хоче продовжити кар'єру.

"Італія — це країна з великою футбольною історією, тактичним футболом і пристрасними вболівальниками. Для півзахисника з моїми якостями Серія А могла б стати ідеальним чемпіонатом для зростання.

У них багато першокласних півзахисників, тренери — прекрасні тактики, а футбол дуже інтенсивний. Багато українських гравців уже залишили свій слід в Італії.

Ми отримали пропозиції від Ювентуса і Наполі. Я ніколи не говорив "ні". Мені б хотілося спробувати свої сили в чемпіонаті Італії, особливо в командах, де так багато зірок, але остаточне рішення залишається за менеджерами і президентом мого клубу.

Наполі? Вони зробили пропозицію, але Шахтар вирішив, що я повинен залишитися в команді.

Подивимося, що буде далі. Серія А була б ідеальним варіантом для зростання", — цитує Судакова Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Судаков очолив список найдорожчих атакуючих гравців до 23 років поза топовими чемпіонатами Європи.