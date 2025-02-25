Україна: Перша ліга

Гравець Металіста вважає, що команда може повернутись в еліту.

Бразильський легіонер Металіста Габріель Гомес упевнений, що команда готова боротися за підвищення в класі.

"Я вважаю, що у нас хороша команда. Ми готові боротися за перемогу в кожній грі. І я впевнений, що нам під силу продемонструвати хороший футбол та поборотися за підвищення у класі!

Моя особиста мета — допомогти клубу досягти цілей, які він поставив перед собою на рік. Тож індивідуальна складова також виходить на перший план, бо вона співвідноситься з тим, що треба команді", — сказав Гомес.

Нагадаємо, Синчук залишив Металіст та перейшов у Болонью.