Україна: Перша ліга

Футболіст підсилив команду Першої ліги.

Першим зимовим новачком чернівецької Буковини став ексгравець Олександрії Родіон Плакса.

Контракт 23-річного півзахисника з жовто-чорними розрахований до 30 червня 2026 року.

Родіон Плакса – вихованець донецького Шахтаря та Олімпії-Азовсталь. Грав за Чорноморець (8 поєдинків в УПЛ) та Олександрію (12 матчів і чотири голи) та ФСК Маріуполь (9 поєдинків, 1 гол).

У поточній кампанії Родіон провів дві гри за основну команду Олександрії, відзначившись двома забитими м’ячами, а також виступав за Олександрію»-2 у Другій лізі (7 матчів, 4 голи).

Нагадаємо, уже невдовзі колектив Руслана Ротаня вирушить до Туреччини, де проведе НТЗ.