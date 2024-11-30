Україна: Перша ліга

У жовтні фахівець був усунений з посади.

Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Валерія Кривенцова.

Сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін. При цьому сам фахівець уже був усунений від своєї посади у жовтні.

Під керівництвом Кривенцова Буковина провів 14 матчів, у яких сім разів перемогла, чотири рази зіграла внічию та три зустрічі програла.

Замість Кривенцова чернівецьку команду очолював спортивний директор Григорій Чурилов.

За підсумками першої половини сезону Буковина посіла четверте місце у Групі А у Першій лізі. Таким чином, команда зіграє у чемпіонській групі у боротьбі за путівки до УПЛ.