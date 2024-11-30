У жовтні фахівець був усунений з посади.
Валерій Кривенцов, ФК Буковина
30 листопада 2024, 14:49
Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Валерія Кривенцова.
Сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін. При цьому сам фахівець уже був усунений від своєї посади у жовтні.
Під керівництвом Кривенцова Буковина провів 14 матчів, у яких сім разів перемогла, чотири рази зіграла внічию та три зустрічі програла.
Замість Кривенцова чернівецьку команду очолював спортивний директор Григорій Чурилов.
За підсумками першої половини сезону Буковина посіла четверте місце у Групі А у Першій лізі. Таким чином, команда зіграє у чемпіонській групі у боротьбі за путівки до УПЛ.