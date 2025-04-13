Україна: Перша ліга

Результат матчу в групі вибування Першої ліги.

У третьому турі групи вибування Першої ліги Кремінь здобув важливу перемогу над Минаєм — 1:0.

Господарі активніше діяли у першому таймі й відкрили рахунок на 36-й хвилині: після подачі зі штрафного Жданович головою відправив м’яч у дальній кут.

Попри перевагу гостей у володінні м’ячем, Кремінь вдало оборонявся та відповідав небезпечними контратаками.

У другому таймі команда Климовського грала впевнено й зберегла мінімальну перевагу до фінального свистка. Це перша перемога кременчуківців за 12 матчів і перші очки у весняній частині сезону.

Кремінь – Минай 1:0

Гол: Жданович