Україна: Перша ліга

Після майже року роботи на посаді головного тренера "хрестоносців" наставник покидає команду з позитивним балансом результатів.

Футбольний клуб ЮКСА офіційно повідомив про завершення співпраці з головним тренером Дмитром Чирикалом. Як зазначає пресслужба клубу, рішення про розрив контракту було ухвалено за взаємною згодою сторін.

Чирикал приєднався до штабу "хрестоносців" у липні 2024 року як асистент, а вже за кілька тижнів отримав повноваження головного тренера. За час його керівництва команда провела 23 матчі, у яких здобула 13 перемог, п'ять нічиїх та зазнала шість поразок.

До приходу в ЮКСА Дмитро привів Дружбу до тріумфу в Другій лізі.