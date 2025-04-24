Колишній тренер воротарів клубу розпочне новий етап своєї кар'єри в ЮКСА після роботи Дмитра Чирикала.
Остапов, ЮКСА
24 квітня 2025, 16:59
Футбольний клуб ЮКСА оголосив про повернення Івана Остапова на посаду старшого тренера.
Фахівець, який працював у клубі з липня 2023 року до січня 2025-го тренером воротарів, тепер прийматиме на себе нові обов'язки після невеликої паузи в кар'єрі.
Іван Остапов змінив Дмитра Чирикала на посаді старшого тренера, і клуб висловлює йому щиру подяку за його відданість та професіоналізм.
У ЮКСА впевнені, що повернення Остапова стане важливим кроком у розвитку команди, і бажають йому великих досягнень на новій посаді.