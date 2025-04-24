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Колишній тренер воротарів клубу розпочне новий етап своєї кар'єри в ЮКСА після роботи Дмитра Чирикала.

Футбольний клуб ЮКСА оголосив про повернення Івана Остапова на посаду старшого тренера.

Фахівець, який працював у клубі з липня 2023 року до січня 2025-го тренером воротарів, тепер прийматиме на себе нові обов'язки після невеликої паузи в кар'єрі.

Іван Остапов змінив Дмитра Чирикала на посаді старшого тренера, і клуб висловлює йому щиру подяку за його відданість та професіоналізм.

У ЮКСА впевнені, що повернення Остапова стане важливим кроком у розвитку команди, і бажають йому великих досягнень на новій посаді.