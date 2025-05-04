Україна: Перша ліга

Команди подарували вболівальникам драматичну та емоційну гру в рамках п’ятого туру чемпіонської групи Першої ліги.

У п’ятому турі чемпіонської групи Першої ліги відбулося гаряче харківське дербі між Металістом 1925 і Металістом. Поєдинок подарував справжню драму – команди обмінялися голами й завершили матч унічию 2:2.

На старті зустрічі господарі, як і очікувалося, більше контролювали м’яч. Проте команда Аніщенка відповідала гострими контратаками. Один зі стандартів став результативним – на 19-й хвилині Гомес головою замкнув подачу з кутового, вивівши гостей уперед.

Металіст 1925 мав кілька моментів, щоб відігратись ще до перерви, але захист суперника діяв злагоджено, а Рибак зреагував на небезпечний удар Мба. Перший тайм завершився мінімальною перевагою гостей.

У другому таймі ситуація для господарів ускладнилася – на 48-й хвилині Дігтярь подвоїв перевагу гостей після грубої помилки захисту. Але матч лише починав розкриватися. Рашиця на 64-й хвилині потужним ударом скоротив відставання, а вже за шість хвилин Арі Моура встановив рівновагу – 2:2.

Господарі могли вирвати перемогу, але Чорноморець влучив у стійку. У підсумку – яскравий матч, у якому Металіст 1925 втрачає важливі очки.

Металіст 1925 — Металіст 2:2

Голи: Рашиця, 64, Арі Моура, 70 — Гомес, 19, Дігтярь, 48